歌手の西野カナさん（36）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。「今日でデビュー18周年」と報告した。「今36歳やから、人生の半分やなぁ」西野さんは「今日でデビュー18周年」と切り出し、「今36歳やから、人生の半分やなぁ」と感慨深い様子で報告した。そして、「休んでた時期もあるけど、今こうして大好きな歌を歌えていることがすごく幸せです」と振り返った。「ほんとにみんなの存在が原動力です」と西野さん。「カ