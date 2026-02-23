歌手の西野カナさん（36）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。「今日でデビュー18周年」と報告した。

「今36歳やから、人生の半分やなぁ」

西野さんは「今日でデビュー18周年」と切り出し、「今36歳やから、人生の半分やなぁ」と感慨深い様子で報告した。そして、「休んでた時期もあるけど、今こうして大好きな歌を歌えていることがすごく幸せです」と振り返った。

「ほんとにみんなの存在が原動力です」と西野さん。「カナやんらしくいてねって言ってくれてありがとう」「その一言に、どれだけ救われたか」と感謝し、「これからも私らしく、胸張っていられるように1歩ずつがんばるね」と意気込みをつづっている。最後は「これからもよろしくね！」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、パープルの長袖トップスで、裾を結んで丈をつめ、おへそをちらりとのぞかせたコーデ。デニムをあわせて、ラフなショットショットを披露した。

この投稿には、「デビュー18周年おめでとう」「これからもずっと応援していくよ」「これからもいろんな歌聴かせてね」「いつも元気もらってます」といったコメントが寄せられていた。