東京・青梅の名店「Ramen FeeL」が、2月28日でその歴史に幕を下ろす。「食べログ」では3.96点と東京のラーメン店で堂々の第5位（2026年2月1日時点）、『TRYラーメン大賞』の名店部門でも常連の名店だ。閉店の一報はラーメンファンのみならず、業界関係者にも大きな衝撃を与えた。店主・渡邊大介さん（34）はなぜ、順風満帆に見えるこのタイミングで店を閉じる決断をしたのか。 【画像】東京の僻地で「東京ナン