出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。2月21日（土）の放送では、アルコ&ピースと平愛梨をゲストに迎え、番組おなじみの“ブレインダイブ”を体験した。【映像】長嶋一茂、“秘められた能力”にスタジオ騒然！が、共演者からは「空気読め」とブーイング他人の脳内に潜り込み、本人しか知らない情報を読み取るマジシャン・新子景視。以前の放送で一茂の初