»£±Æ¤·¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÀ©¤·¤¿¥°¥ì¥ó¤Î¹ÔÆ°¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶¥µ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¹¤ëºäËÜ¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤ÈÀÜ¶á¤¹¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÆ»æ¤â»¿¼­¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È