NY»æ¤âÆüËÜ¿Í¼é¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¤Ë»¿¼¡¡¡Ö¡Ø»£¤ë¤Ê¡Ù¤È»Ø¼¨¤·¡Ä¡×¸ÞÎØ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶ì¸À
»£±Æ¤·¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÀ©¤·¤¿¥°¥ì¥ó¤Î¹ÔÆ°
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶¥µ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¹¤ëºäËÜ¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤ÈÀÜ¶á¤¹¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ËÊÆ»æ¤â»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢±éµ»¸å¤ËÎÞ¤¹¤ëºäËÜ¡£¤½¤³¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤Î¤¬¥°¥ì¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë³¤³°¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÀÜ¶á¡£»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ì¥ó¤¬Î¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ê¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤Æ°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥ì¥ó¤ÏTikTok¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ç¤â¥°¥¤¥°¥¤Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡¢¸ÞÎØ¤Ç¿´¤¬ºÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Î¸å¤ËÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃç´Ö¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÄÌÏ©¤Çµã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥«¥â¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¥ó¤¬¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢ÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¥ó¼«¿È¤â¡¢º£Âç²ñ¤Î½øÈ×¤Ç¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¶ìÄË¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤¢¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ì¥ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¼ê¤Ç¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø»£¤ë¤Ê¡Ù¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥µ¥«¥â¥È¤òÎå¤Þ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡Ö25ºÐ¤Î¥µ¥«¥â¥È¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤³¤ÎÂç²ñ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë