リニア静岡工区の2026年内着工に向け、静岡県とJR東海の対話が驚くべきスピードで進んでいる。ジャーナリストの小林一哉さんは「なぜこれをもっと早くできなかったのか。世間に浸透した『静岡悪者論』が悔やまれる」という――。■リニアの準備工事を静岡県が認めた8.9キロにも及ぶリニア中央新幹線南アルプストンネル静岡工区の早期着工に向けてまた一つ話が進んだ。静岡県は2月13日、トンネル本体工事の準備段階とするヤード（工