フジテレビの三上真奈アナウンサーが、第1子妊娠を発表した。19日、自身のインスタグラムで報告した。【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ三上アナは「この度、新しい命を授かりました」と報告し、「産休に入るまで体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と伝えた。また「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろし