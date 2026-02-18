指定薬物の「エトミデート」を使用した罪に問われ勾留されていたカープの羽月被告が１８日正午ごろ、保釈されました。 いわゆるゾンビたばこを使用した罪で１７日起訴されたカープの羽月隆太郎被告（２５）について、広島地方裁判所は１８日付で保釈を認める決定をしました。 １８日正午ごろ、広島市内の留置所から保釈された羽月被告は、報道陣に一礼をして車に乗り込みました。 広島地裁によりますと、納付