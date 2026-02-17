Razer Japanは2月13日、ワイヤレスヘッドセット「BlackShark V3 for Xbox」にXboxセットアップに映える、クリーンなカラーリングの「White Edition」を新たに追加したことを発表した。希望小売価格は149.99米ドル。Razer.com、RazerStore、一部の取扱店で販売中だ。●Xbox向けに最適化されたBlackShark V3BlackShark V3 for Xboxは、正確なオーディオ、長時間でも快適な装着感、そして競技向けのパフォーマンスが特徴のBlackSh