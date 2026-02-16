幸せなはずの結婚報告が一転、インフルエンサーの “ブチギレ”騒動が波紋を呼んでいるーー。《【謝罪】 先ほどの投稿で 不愉快な思いをさせてしまい 申し訳ありませんでした。 自身の「未熟さ」と「慢心」を 受け止め、「自称」ではなく実力でもっと 認めていただけるよう 精進いたします》2月15日、自身のXで“謝罪”をしたのは総フォロワー数500万人超えの人気インフルエンサー・なな茶だ。ことの発端は、結婚と第一子の妊