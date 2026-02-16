俳優の竹内涼真が１５日、日本テレビ系「メシドラ」で、高校２年の時の悲しすぎるディズニーランドデートの思い出を振り返った。この日はロケで竹内、ＥＸＩＴ兼近大樹、満島真之介の３人がディズニーランドへ。竹内は「ドキドキしてきた。ちゃんと久しぶりすぎて」と緊張気味。実は高校２年の時に好きな女の子とデートで行って以来だといい、そのときは「土砂降り」だったという。傘を差していると、デート相手の女の子が「