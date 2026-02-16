もはやコメは高級食材なのか。2月10日から順次弁当や寿司など米飯商品の価格見直しをおこなっているセブン-イレブン・ジャパン。12日、さらに一部の手巻きおにぎり値上げにも踏み切ると発表した。【一覧】おにぎりは200円に…セブンイレブンの値上げ商品たちおにぎり1個が200円に「セブン-イレブン・ジャパンは、公式ホームページ上で《このたび、オリジナルフレッシュフードの米飯商品について、2月10日より順次価格の見直し