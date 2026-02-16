成田空港を拠点とするLCC（格安航空会社）の「ジェットスター・ジャパン」が、大きな転換期を迎えます。主要株主であるJAL（日本航空）とカンタス航空は、日本資本主導の新体制への移行を発表しました。これにより、約14年間にわたり親しまれてきた「ジェットスター」ブランドは刷新され、2027年6月までに新たなブランドへと生まれ変わります。カンタス航空の撤退や新ブランドの方向性、そして予約済みの格安航空券への影響など、