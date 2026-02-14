フジテレビを退社し、ＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１３日、ＳＮＳを更新。「精神疾患に完治はない」とつづった。「精神疾患に完治はない。寛解はするけど、死にたいという気持ちはずっとすぐそばにあって、それとうまく付き合っていかなければいけない。」と説明。「精神疾患でも健康な人と同じように生活して、平気そうに見える人もいる。でもそれは頑張って平気を装っているだけ。平気に見せるためのパワーを使い