海外貿易室長の井村慎さん（左）と、商品開発部冷菓チーム長の嶋田孝弘さんプレジデントオンライン

柔らかい「あずきバー」は売れなかった…固いアイスが生まれたワケ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 固い物を食べにくい年配の消費者からの要望を受けた「柔らかいあずきバー」
  • 3回発売したが思ったように売れず、1年たたずに終売となった
  • 最近、合金のようなアイスの「固さ」がバズり、新規購買者が増えたそう
