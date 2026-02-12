ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 柔らかい「あずきバー」は売れなかった…固いアイスが生まれたワケ 井村屋 アイスクリーム 企業・ビジネスニュース プレジデントオンライン 柔らかい「あずきバー」は売れなかった…固いアイスが生まれたワケ 2026年2月12日 8時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 固い物を食べにくい年配の消費者からの要望を受けた「柔らかいあずきバー」 3回発売したが思ったように売れず、1年たたずに終売となった 最近、合金のようなアイスの「固さ」がバズり、新規購買者が増えたそう 記事を読む おすすめ記事 「もう限界、女性を殺すかも」男が警察に相談→警察が女性に知らせる→女性が恐怖を感じ”脅迫罪”成立、男を逮捕（山形・酒田市）【独自視点】 2026年2月10日 20時53分 Sスケート男子1000でオランダ選手が中国選手の進路妨害に激高「メダル奪われた！」会場騒然…無情5位 2026年2月12日 4時3分 tuki. 日本武道館で初コンサート、チケット最多枚数でギネス認定 大ヒット曲「晩餐歌」も披露 2026年2月11日 21時0分 「こりゃ泣いちゃうよ」 高梨沙羅、銅メダル直後に発した“2人の名前”に視聴者号泣「重みを感じます」 2026年2月11日 17時3分 スノボ斯波正樹のワックス問題、日本メーカーが強調「フッ素検出の原因となった事実は一切ない」 施行されたのは海外製と判明、一部報道に懸念【ミラノ五輪】 2026年2月12日 1時49分