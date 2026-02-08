衆院選が8日、投開票され、6人が立候補した大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）は日本維新の会前職の梅村聡氏（50）が当選を確実にした。 【写真】党大会に登場した杉田水脈氏 石破茂氏が拍手で出迎え 自民党元職の杉田水脈（みお）氏（58）、れいわ新選組共同代表の前職・大石晃子氏（48）は敗北。重複立候補している比例近畿ブロックでの復活当選を目指す。 杉田氏は「私は、1回目の高市さんの総裁選