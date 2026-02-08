日中、雪が舞った２月7日午後7時過ぎ。東京・芝公園では日の丸を手にした集団が雄叫びを上げていた。参政党のマイク納めである。約3000人が集結して大盛り上がりだったが、２万人を集めた昨夏の参院選と比べるとやはり党勢に翳りを感じてしまう。だが、神谷宗幣代表は現実を受け入れられないようで、「色々なことが用意されていた」と“陰謀”が背景にあるようなことを言い始めたのだった。＊＊＊【写真40枚】「殺すぞ！」の怒