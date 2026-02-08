北朝鮮は8日、同国の最高意思決定機関である朝鮮労働党第9回大会を、今月下旬に開催することを明らかにした。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は8日、金正恩総書記の主宰により、党中央委員会第8期第27回政治局会議が7日に行われ、このように決定したと報じた。同通信は「党中央委員会政治局は、朝鮮労働党第9回大会を2026年2月下旬、革命の首都・平壌で開会するとの決定書を、全会一致で採択した」と伝えた。党大会に参加する代表者の選