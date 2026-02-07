8日に投開票される衆議院選挙の投票所の設営作業が広島市で行われました。広島市中区の神崎小学校では市の職員10人余りで投票所を設営しました。8日は寒波による厳しい冷え込みが予想されていることから5台のストーブを準備しました。今回の衆議院選挙には県内6つの小選挙区に25人が立候補していて1215か所に投票所が設けられます。また、県内で6日までに期日前投票を済ませた有権者の割合は前回の衆院選を4.36ポイント上回