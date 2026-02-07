耳には大量のピアスを付け、鋭い眼光で周りを睨む灰宮先輩。誰にでも容赦なく歯に衣着せぬ言葉を浴びせる彼女だが、後輩の黒瀬くんにだけは優しい笑みを向け……。 【漫画】『灰宮先輩は怖くてかわいい』を読む なぜか後輩の少年にだけは優しい少女によるかわいいラブコメ漫画が、Xにアップされた。本作はスクウェア・エニックスの漫画アプリ「マンガUP！」で連載され、2月6日（金）にコミックス第1巻が発売された作品『灰宮