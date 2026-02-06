大分市出身のタレント・錦野旦さんが市内の老人ホームを訪れ、大ヒットソングや軽快なトークで特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。 【写真を見る】スター錦野旦さんが故郷・大分で熱唱老人ホームで特殊詐欺防止を呼びかけ 代表曲「空に太陽がある限り」を歌いながら登場したのは、大分市出身の歌手、錦野旦さんです。大分市の特別養護老人ホーム「風雅の里 上野」で開催されたイベントは、県