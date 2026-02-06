大分市出身のタレント・錦野旦さんが市内の老人ホームを訪れ、大ヒットソングや軽快なトークで特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。

【写真を見る】スター錦野旦さんが故郷・大分で熱唱 老人ホームで特殊詐欺防止を呼びかけ

代表曲「空に太陽がある限り」を歌いながら登場したのは、大分市出身の歌手、錦野旦さんです。大分市の特別養護老人ホーム「風雅の里 上野」で開催されたイベントは、県遊技業協同組合が社会貢献活動の一環として企画しました。

施設の利用者およそ60人を前に、錦野旦さんが「防犯」をテーマにトーク。特殊詐欺で気をつけるべき点や簡単に行える対策を伝えていきました。

施設の利用者は、スターの歌声や軽快なトークを聞き、交流を楽しんだ様子でした。

錦野旦さん「皆さんが曲を知ってくださっていて、ノリにノリました。うれしかったです。詐欺師は少しでもお金をせしめようということがありますので、とにかく誰かに相談するということが一番と思います。一人で考えない」

主催した県遊技業協同組合は、「県民のために今後も社会貢献活動を続けていきたい」と話しています。