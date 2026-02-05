富山市の病院で、妊産婦7人に下痢や発熱の症状がみられ、食中毒が発生しました。富山市は、この病院で食事を提供している業者を、きょうから3日間の営業停止処分としました。食中毒が発生したのは、富山市羽根の吉本レディースクリニックです。富山市によりますと、おととい病院から「入院患者5人に、2日から下痢や発熱の症状があり、食中毒の疑いがある」と連絡がありました。現在、症状がみられる患者は、20代から30代の妊