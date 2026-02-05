都内では季節性インフルエンザの患者数がふたたび急増しています。東京都はきょう（5日）、統計を取り始めて初となる、シーズン2度目の「流行警報」を発表しました。都内の先週1日までの1週間に報告された季節性インフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「26.67人」となっていて、その前の週の「13.83人」からおよそ2倍に急増しています。東京都が定める警報基準を超えたことから、都はきょう（5日）、季節性インフルエンザの「