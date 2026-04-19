名古屋市東区の建設現場で見つかった不発弾の撤去作業が4月19日に始まり、地下鉄東山線などが運休となっています。東区葵1丁目のマンションの建設現場では、3月12日、アメリカ製の250キロ焼夷弾が見つかり、4月19日午前10時20分ごろから自衛隊による撤去作業が行われています。現場から半径およそ300mの地域では避難が呼びかけられ、地下鉄は19日午前9時半から東山線の栄と池下の間、桜通線の太閤通と今池の間で運休となって