3月14日にマリンメッセ福岡で行われたAえ! groupのライブに行った40代の女性が感染。大人も発症するはしかは、非常に強い感染力だけでなく合併症も怖い！「2月に東京ドームで行われた人気アーティスト・Vaundyさんのライブに、修飾の来場者がいたことが判明しました。修飾麻疹とは、不十分であるものの、免疫があるために、軽症で済むはしかを指します。3月に入ってからも、都内ハローワークで不特定多数と接触があった30代女性が