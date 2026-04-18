いちご好きのお母さんへ、特別な甘い時間を♡ICHIBIKOから母の日限定スイーツコレクションが登場しました。見た目も華やかなピンクのケーキや、ギフトにぴったりな焼き菓子など、感謝の気持ちを届けるラインナップが充実。家族で囲むひとときにも、遠方への贈り物にもおすすめのスイーツをチェックしてみてください♪ 華やかなホールケーキ♡ 「母の日限定いちごのピンクショ}