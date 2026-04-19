中部地方のスーパーには、全国チェーンに押されながらも地元資本が根強く生き残る独自の生態系がある。バローのように首都圏へ攻勢をかける地場スーパーがある一方で、ユニーはドン・キホーテのPPIHの傘下に入り、「MEGAドン・キホーテUNY」への転換で若年層の取り込みに成功した。しかしその実態は、単なるドンキ化ではない。ユニー時代の落ち着いた売り場の空気を残しながら、ドンキのブランド力と商品開発力を融合させた新たな