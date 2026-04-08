ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が7日夜、Xを更新。改めてワクチンについて持論などをつづった。一部ユーザーから「堀江さんてコロナワクチン絶賛してましたよね。まだ打つべきだと宣伝します？」と聞かれた堀江氏は「もちろんです！毎年流行期には新型コロナとインフルエンザワクチンは接種推奨してます！」と答えた。すると、別のユーザーが「じゃあ、コロナワクチン3回しか打っていないようですが、ちゃんと7回打って下