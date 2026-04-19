観光船の航跡を表示させたタブレット端末の画面。知床岬の先端で折り返している（家族提供）北海道・知床半島沖で2022年に乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、兄の伊藤嘉通さん＝当時（51）＝を亡くした福岡県の男性が19日までに取材に応じ、伊藤さんの自宅にあったタブレット端末に、事故当日の観光船の航跡が残されていたことを明らかにした。伊藤さんが持ち歩いていたスマートフォンの位置情報が端