京都府南丹市園部町で小学6年生の安達結希(ゆき)くん（11）が行方不明となり、4月13日に遺体で発見された事件で、死体遺棄の容疑で義父の安達優季容疑者（37）が逮捕された。「週刊文春」は、優季容疑者の人物像などについて、証言を報じている。【画像】結希くんの母親と容疑者が勤務する工場遺体が発見され、緊張感が漂っていた ©文藝春秋◆地元住民の一人は、容疑者と結希くんの母親の関係について次のように語