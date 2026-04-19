◆第８０回オークローンハンデキャップ・Ｇ２（現地時間４月１８日、オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）昨年の米国年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が今年初戦を迎えたが、勝利を飾ることができず４連勝でストップした。Ｊアルバラード騎手とのコンビでトップハンデの５６キロ。６頭立ての今回、単勝１倍台の圧倒的１番人気に支持されていた。