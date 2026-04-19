敵地アスレチックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が18日（日本時間19日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に2戦連発となる7号ソロを放ち、現地の解説者を驚かせた。村上の勢いが止まらない。17日（同18日）にメジャー移籍後初の満塁弾を放つと、この日は2戦連発となる7号を叩き込んだ。7回の第4打席。アスレチックスの左腕ハリスの変化球をとらえた。軽打のように映ったが