NBAプレーオフ1回戦・第1戦レイカーズーロケッツ（2026年4月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAは18日（日本時間19日）、プレーオフ（PO）が開幕した。八村塁所属のレイカーズ（西4位）は、1回戦でロケッツ（西5位）と激突。第2Q開始からレブロン・ジェームズ（41）は、息子ブロニー（21）とNBAプレーオフ史上初の親子共演を果たした。レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバ