高松北警察署 交際相手の女性(21)をコミュニケーションアプリを使って脅したとして、高松市の会社員の男(22)が19日、脅迫の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、男は18日午後11時45分ごろから19日午前2時ごろまでの間、「お前さらうわ。殺したるけんの」などのメッセージを女性に送信した疑いが持たれています。 女性からの被害届を受けて警察が捜査し、男を逮捕しました。 警察の調べに対