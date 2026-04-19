わが子をささげるアブラハム 献げ物の重要性を伝える強烈なエピソード 神はアブラハムにこう言いました。 「あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように」神はアブラハムを召命して以降、繰り返し「多くの国民の父」となることに触れています。 しかし、アブラハムは召命を受けた時、すでに75歳