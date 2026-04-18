ゲームの世界に現実世界のモラルは必要か。そんな是非が問われそうな作品が誕生した。現実の犯罪を題材にした新作「4月15日、とあるゲームが5月12日に発売されることが発表されました。タイトルは『Burgle Supply Company』（バーグル・サプライ・カンパニー）。“Burgle”とは日本語で泥棒する、空き巣に入るという意味です。公式サイトの翻訳機能ではタイトルは“強盗用品会社”と訳されており、その物騒さが際立つ名称となっ