フェンシングのＷ杯カイロ大会は１８日、男子フルーレが行われ、２４年パリ五輪団体金メダルの飯村一輝（ＮＴＴ）が優勝。自身初のＷ杯金メダルを手にした。世界ランク１６位の飯村は、決勝でチェコの選手に１５―１０で勝利。日本協会を通じて「積み重ねてきたものは間違っていなかったと、自分を改めて信じるきっかけになりました。引き続き少しずつ、着実に歩を進めていきたいと思います！スタートはここからなので今後も応援