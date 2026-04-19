停戦協議も決裂し、泥沼化しているイラン戦争。軍事攻撃を繰り返すトランプ大統領を誰より礼賛してきたのが、高市首相だ。しかし、彼女の言動は本当に国益に適っているのか。様々な角度から戦争の内実を総力特集する。現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」掲載の記事から一部を抜粋してお届けする。◇高市首相の"大はしゃぎぶり"「You are My God!!」「Haaa〜!」日本初の女性宰相は、イギ