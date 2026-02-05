近畿大学は5日、ノドグロの完全養殖に成功したと発表した。【写真】つんく♂、声帯摘出公表から丸10年 近大入学式で祝辞近畿大学水産研究所（本部：和歌山県白浜町）が、富山実験場（富山県射水市）において、ノドグロの人工種苗より養成した親魚から仔魚を得ることに成功、完全養殖を達成した。「ノドグロの完全養殖達成は世界初の成果であり、令和8年（2026年）2月5日現在、稚魚の飼育期間は122日となっています。今後は、飼