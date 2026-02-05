ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の開幕を6日に控え、会場の準備不足が深刻な問題となっている。アルペンスキーの舞台となるコルティナなどの会場がいまだ「工事現場」のような状態にあると報じられ、波紋が広がっている。ボブスレー会場の建設遅延や、アイスホッケー会場のリンクが規定より小さいといった驚きの実態が明らかになった。英紙「ザ・サン」が「ケーブルの惨状2026年冬季五輪の会場が開幕2日前にま