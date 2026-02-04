日本野球機構は４日、３月のＷＢＣに臨む日本代表最後の１人をレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）と発表。代表全３０人が決まった。２０２３年の前回大会で吉田は打線の主軸を担うと、準決勝メキシコ戦で起死回生の同点３ランを放つなど、勝負強さを発揮。大会記録の１３打点をマークした。２連覇に向け吉田は「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と