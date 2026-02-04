米メディアが選出した「ミラノ・コルティナ冬季五輪で注目すべきスター選手」に、韓国人選手が一人も含まれなかった。韓国メディア『OSEN』が「中国も日本もいるのに…“注目選手0人”韓国、ミラノで金メダルを得られるか」と題して注目している。【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリート米メディア『ジ・アスレチック』が最近、「ミラノ・コルティナ冬季五輪で注目すべきトップスター26人」と題した記事内で、韓国の選