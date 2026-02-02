東京・武蔵野市の住宅で3歳の女の子が刺されて死亡し、8歳の兄もけがをして母親が現行犯逮捕された事件で、現場に刃物2本が残されていたことがわかりました。【写真を見る】死亡の3歳女児の近くに刃物2本…犯行に使用か娘を殺害しようとした疑いで45歳母親を逮捕 8歳の息子が近所に助け求める東京・武蔵野市この事件はきのう、武蔵野市の住宅で3歳の娘を包丁で殺害しようとした疑いで母親（45）が現行犯逮捕されたもので