東京・池袋のポケモンセンターで、女性店員が元交際相手の男に刺され死亡した事件。女性の首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことが分かりました。◇「ポケモンセンターで働くのが夢だった」。その夢をかなえた職場で女性は刺され、亡くなりました。26日、東京・池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」。警報音のようなものが鳴り響き、近づけないように規制されていました。中に持ち込まれた物は、AED