映画「太陽を盗んだ男」「青春の殺人者」で知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが1月31日、多臓器不全のため東京都の病院で死去した。80歳だった。広島県出身。長谷川さんは女優・室井滋（67）と35年以上、事実婚生活を送っていた。通夜・葬儀などは近親者のみで執り行われる予定で喪主は室井滋が務める。後日、お別れの会が開かれる予定。