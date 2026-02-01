新潟県南魚沼市で2月1日の午後3時過ぎ、スキー場のコース外をスノーボード滑走していた、外国籍の女性1人が滝つぼに転落しました。女性が転落したのを見た他のスキーヤーからスキー場を介して消防に通報がありました。女性の国籍は分かっていません。1日の午後7時現在、消防などが救助活動を行っています。