（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

69歳男性、妻の死後に直面した「死ぬことより怖いこと」を告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 40年以上連れ添った妻を病気で亡くしてから、69歳男性の生活は一変した
  • 年金は月17万円ほどで、独り身の部屋に漂う沈黙が何よりも怖いと吐露
  • 「死ぬことより、誰にも気づかれずに放置されることが怖い」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 映画『国宝』で主演を務める吉沢亮
    『国宝』まさかの「邦画ワースト1位」に選出…雑誌『映画芸術』の辛口批評に広がる意外な共感 2026年1月30日 16時45分
  • スポニチ
    美人声優の春村奈々　1月末で事務所退所＆廃業発表　23年10月から「健康上の理由」で無期限活動休止 2026年1月31日 11時8分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    「集団リンチ生き埋め殺人事件」の小林竜司死刑囚（41）が死亡 自殺か 大阪拘置所 2026年1月31日 17時34分
  • 太ももを鉄球で数十回殴打、顔面が変形したのを見て「でけえ顔になった」と…女子高校生コンクリ事件、元少年Cが語った事件への思い
    太ももを鉄球で数十回殴打、顔面が変形したのを見て「でけえ顔になった」と…女子高校生コンクリ事件、元少年Cが語った事件への思い 2026年1月30日 6時20分
  • 「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕
    「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕 2026年1月30日 20時38分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 国宝がワースト1位 共感の声も
    2. 2. 活動休止中の人気声優 廃業発表
    3. 3. リンチ生き埋め事件 死刑囚死亡
    4. 4. 女子コンクリ事件 元少年の現在
    5. 5. 身分を隠し客引きか 女性怒り
    6. 6. 歯医者での「お任せ」に強く警鐘
    7. 7. JASRACに約480万円支払いせず
    8. 8. 香港で現金強奪 男女6人逮捕
    9. 9. 佐藤輝明 5億円の単年契約で合意
    10. 10. マッキー買って「マツキニ」物議
    1. 11. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
    2. 12. 羽月容疑者は「ヤな選手だった」
    3. 13. 炊き出しでバナナ1本…28歳不満
    4. 14. 女の敵 孝太郎のデートドン引き
    5. 15. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
    6. 16. 520億の赤字転落へ 資生堂で何が
    7. 17. 5836万円…3連単で史上最高配当
    8. 18. ジャングリア半年間の入場者判明
    9. 19. 雛形あきこへの溺愛 夫が明かす
    10. 20. JR名古屋駅で列車から煙 一時騒然
    1. 1. リンチ生き埋め事件 死刑囚死亡
    2. 2. 女子コンクリ事件 元少年の現在
    3. 3. 身分を隠し客引きか 女性怒り
    4. 4. JASRACに約480万円支払いせず
    5. 5. マッキー買って「マツキニ」物議
    6. 6. 讃岐うどんを食べて育ったウニ
    7. 7. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
    8. 8. 520億の赤字転落へ 資生堂で何が
    9. 9. JR名古屋駅で列車から煙 一時騒然
    10. 10. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
    1. 11. カルディの「最強調味料」1位
    2. 12. 新型「小さいランクル」投入背景
    3. 13. リカバリーウェアが爆発的に流行
    4. 14. ファミレスで食事 26人に食中毒
    5. 15. 『ホーム・アローン』母親役のキャサリン・オハラさんが死去
    6. 16. “鼻の捜査官”10歳のリタイア警察犬「オト」“元相棒”との新生活　セカンドライフは“上司と部下“から“家族“に
    7. 17. 連絡先交換にLINEは古い? 9割超
    8. 18. 「チュウカクレン」略され…批判
    9. 19. 「強くて怖い国」報道…ひどすぎ
    10. 20. いきなり殴られた 駅前で4人けが
    1. 1. 69歳男性 死ぬことより怖いこと
    2. 2. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    3. 3. 駐車場を占拠→魔法の言葉で撃退
    4. 4. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
    5. 5. 首相明言「土俵に上がらない」
    6. 6. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
    7. 7. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
    8. 8. ひろゆき氏「日本は世界4位に」
    9. 9. 自民に危機感&中道も突貫否めず
    10. 10. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    1. 11. 靖国神社でのポケモン催し批判
    2. 12. 高市氏の名が32回も…疑惑に反論
    3. 13. 高市政権に警鐘「右の右の人」
    4. 14. 田崎氏「ちょっと良すぎる気が」
    5. 15. 洗脳? マウスウォッシュの危険性
    6. 16. 中道改革連合に早くも軋み発生か
    7. 17. 萩生田氏 集会で石破氏に恨み節?
    8. 18. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
    9. 19. 中3女子不明 家族疑う投稿に苦言
    10. 20. 羽月容疑者 10日間の勾留決定
    1. 1. 香港で現金強奪 男女6人逮捕
    2. 2. 「有病長寿ガール」さんが死去
    3. 3. 6人逮捕 被害者とされた1人含む
    4. 4. 「巨人症」苦しんだ韓女性3周忌
    5. 5. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    6. 6. またか人気インフルエンサー拉致
    7. 7. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
    8. 8. 中国が強調「日米同盟つぶれる」
    9. 9. 靖国神社でポケカイベ→「冒涜」
    10. 10. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
    1. 11. 日本人が現金5800万円盗難 香港
    2. 12. 羽月容疑者逮捕 韓国でも注目
    3. 13. 中国 日本に中国国民保護を要求
    4. 14. 母親「ジャマイカで娘が性被害」
    5. 15. 中国 イラン情勢めぐり米けん制
    6. 16. 85%が米編入に反対も、残りは
    7. 17. 気温49度も 豪州襲う過酷な熱波
    8. 18. 北 家族でわいせつ映像観て摘発
    9. 19. バドミントン界に「タイの女神」
    10. 20. BRTが運行停止 事実上の撤退か
    1. 1. ジャングリア半年間の入場者判明
    2. 2. TDRの玄関口でガラガラ…なぜ
    3. 3. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    4. 4. パリでお好み焼き大ウケの理由
    5. 5. 亡き母準備の葬式 拒否した結果
    6. 6. WAONポイント統合で何が変わる?
    7. 7. 藤井アナが緊張を克服した必殺技
    8. 8. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    9. 9. 高収入だった人ほど陥る落とし穴
    10. 10. 毎晩ビールで晩酌 1年でいくら?
    1. 11. JAや農協を敵視する人たちの苦言
    2. 12. 中国による規制 日本にも打撃か
    3. 13. 「支給停止調整額の見直し」解説
    4. 14. マイクロソフト 約55兆円減少
    5. 15. 水道工事などの狩野組が破産
    6. 16. ゲーム業界で働く理由&魅力 語る
    7. 17. 介護やり切ったのに 夫の言葉は
    8. 18. オリエンタルランド 反落で反落
    9. 19. 駅ラーメン閉店 惜しむ声相次ぐ
    10. 20. 卒業生が箱根駅伝で活躍のワケ
    1. 1. スマホの容量不足を秒で解決
    2. 2. 一夫多妻 子を53人以上作りたい
    3. 3. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
    4. 4. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    5. 5. 「FINAL FANTASY VII REMAKE」2020年3月3日に発売決定。最新トレーラーも公開
    6. 6. ノースフェイスから日用品まで。AmazonスマイルSALEの売れ筋アイテムまとめ【2/2まで】
    7. 7. PS2のゲームをPCで動作させる
    8. 8. サイコム「Ryzen 7」CPU追加へ
    9. 9. 1万3千円 クランプ固定タップ
    10. 10. ChatGPTから「GPT-4o」など旧モデルを削除へ　2月13日
    1. 11. モバ充出火原因 衝撃高温が上位
    2. 12. 元サッカー日本代表・小野伸二さんが語る「英語とサッカーの共通点」――短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由
    3. 13. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
    4. 14. 東京ゲームショウ2014：展示会イベント恒例！おねいさんやキャラクターたち写真を撮ってきたよ（後編）【レポート】
    5. 15. SBが営業活動を生成AIで支援
    6. 16. Amazon スマイルSALEで僕らがガチで買ったもの
    7. 17. なぜ武蔵野大学は通信制でデータサイエンスを始めるのか--社会人に向けた明確な答え
    8. 18. 漢方発想を体感できるイベント
    9. 19. NTTドコモ、2014-2015冬春モデルを発表！スマホ7機種やタブレット2機種、ケータイ4機種、モバルー2機種、スマウォ2機種を投入――LTE-AvancedのCAによる下り最大225Mbpsなども提供へ
    10. 20. iPhoneなどで定額制音楽配信サービス「Google Play Music」を登録・解除は難しい！？AndroidやパソコンのWebブラウザーからのやり方もまとめて紹介【レポート】
    1. 1. 佐藤輝明 5億円の単年契約で合意
    2. 2. 5836万円…3連単で史上最高配当
    3. 3. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
    4. 4. テニス ジョコビッチ最年長V王手
    5. 5. 日本はもう我々見ていない 落胆
    6. 6. 307億円 大谷加入でケタ違いの富
    7. 7. バドで日本代表辞退相次いだワケ
    8. 8. 阪神 チケ転売者の会員取り消し
    9. 9. 真美子さんのイヤリング 反響
    10. 10. ホンダとタッグも「遅れている」
    1. 11. 阪神の転売ヤー対策に喝采相次ぐ
    2. 12. 大谷 唯一獲り損ねている快挙は
    3. 13. 元幕内戦闘竜が死去 米国出身
    4. 14. 上沢巡り日ハムとSB監督バチバチ
    5. 15. 真美子さん ディナーで着た服は
    6. 16. 真美子さんのコート 再入荷待ち
    7. 17. 森保Jの22歳DF 36億円電撃移籍か
    8. 18. MLBに「ABS」導入 歓迎する理由
    9. 19. 元幕内・戦闘竜が死去　５６歳、引退後はプロ格闘家としてＰＲＩＤＥなどで活躍…横田基地で生まれ、セントルイスで生活
    10. 20. ミステリアスな、大谷の「素顔」
    1. 1. 国宝がワースト1位 共感の声も
    2. 2. 活動休止中の人気声優 廃業発表
    3. 3. 羽月容疑者は「ヤな選手だった」
    4. 4. 女の敵 孝太郎のデートドン引き
    5. 5. 雛形あきこへの溺愛 夫が明かす
    6. 6. 石原さとみ&木村拓哉 CMが物議
    7. 7. せいや「俺がホンマに言えるのは…」ナイトスクープ「ヤングケアラー」騒動「以上でも以下でも」
    8. 8. ゆりやん 難関大学卒だと明かす
    9. 9. 「死ぬかと思った」渡邊渚が告白
    10. 10. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    1. 11. 閉山期の富士山 遭難が相次ぐ
    2. 12. YouTube再開 フワが「暴言」連発
    3. 13. 小栗旬 NHK局内で別格扱いか
    4. 14. 高市氏へ謝罪要求「頭を下げて」
    5. 15. 態度デカかった 後輩俳優に苦言
    6. 16. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
    7. 17. 報道にゾッ…フジTVが相当深刻か
    8. 18. 三ツ矢雄二 泥酔で転倒し大けが
    9. 19. 東出 なぜ浮気するのかに本音
    10. 20. 鼻の中にも歯あった 衝撃の告白
    1. 1. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
    2. 2. ハマりそう...コストコのパン
    3. 3. 無印良品 118品目など値上げ発表
    4. 4. どこか懐かしい ご褒美プリン
    5. 5. 高市首相の着用ダウンを特定
    6. 6. 偉そうな夫 離婚危機で頭真っ白
    7. 7. 【ユニクロのチラシ】新作ヒートテックに優秀ポロニットまで...カジュアル防寒ウェアがたっぷり値下げ。《29日まで》
    8. 8. 名探偵コナン ランドセルが登場
    9. 9. 「ラクなのに効く」理想の体へ
    10. 10. ドライブデート中、山に置き去り
    1. 11. アプリ婚活の「地獄」と「迷い」
    2. 12. 新しい「さくら」は力強い香りへ
    3. 13. 名古屋の推し活女子必見のカフェ&プラン！究極のガトーショコラ付で行列必至の大人気
    4. 14. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    5. 15. 「安全基地」で育む必要性…訴求
    6. 16. Amazonで買ってよかった珈琲器具
    7. 17. ハリポタ常設店が東京駅に登場へ
    8. 18. 年賀はがきの当選番号が決定
    9. 19. 定説の黒をブラウンに置き換え
    10. 20. 12星座占い 今日の運勢は?