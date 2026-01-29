ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 69歳男性、妻の死後に直面した「死ぬことより怖いこと」を告白 高齢者 一人暮らし 孤独死 高齢化社会 老後の生活 THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン） 69歳男性、妻の死後に直面した「死ぬことより怖いこと」を告白 2026年1月29日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 40年以上連れ添った妻を病気で亡くしてから、69歳男性の生活は一変した 年金は月17万円ほどで、独り身の部屋に漂う沈黙が何よりも怖いと吐露 「死ぬことより、誰にも気づかれずに放置されることが怖い」と語った 記事を読む おすすめ記事 『国宝』まさかの「邦画ワースト1位」に選出…雑誌『映画芸術』の辛口批評に広がる意外な共感 2026年1月30日 16時45分 美人声優の春村奈々 1月末で事務所退所＆廃業発表 23年10月から「健康上の理由」で無期限活動休止 2026年1月31日 11時8分 「集団リンチ生き埋め殺人事件」の小林竜司死刑囚（41）が死亡 自殺か 大阪拘置所 2026年1月31日 17時34分 太ももを鉄球で数十回殴打、顔面が変形したのを見て「でけえ顔になった」と…女子高校生コンクリ事件、元少年Cが語った事件への思い 2026年1月30日 6時20分 「普通の交際関係じゃないなと」600万円支払った被害女性が怒り…ホストの身分隠してマッチングアプリで客引きした疑いで27歳の男逮捕 2026年1月30日 20時38分