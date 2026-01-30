「連絡先の交換」と聞いて「電話は古いよ、LINEでしょ」という人も、もう古いかもしれません。 驚きの調査結果が出ました。【写真で見る】Z世代がインスタで連絡先交換をするワケ連絡先の交換は「インスタグラム」の時代に?南波雅俊キャスター:連絡先の交換について、Z世代は、「LINE」よりも圧倒的に「インスタグラム」が多いそうです。【初対面の人との連絡先交換】（Z世代の100人）▼LINE:8人▼インスタグラム:92人世代・